BARI – Maiello è un giocatore del Bari, Marras del Crotone, Paponi, Scavone e Bianco non sono ancora in perfette condizioni, Pucino e D’Errico sono squalificati e Mignani è alle prese con l’incognita trequartista in vista della sfida contro la Paganese al Marcello Torre. Il Bari non è in emergenza ma alcuni reparti vedranno scelte ristrette rispetto a quando il tecnico aveva l’intera rosa a disposizione. In terra campana dovrebbe esserci Belli a destra mentre in mezzo se Scavone garantisse una condizione fisica adeguata andrà ad affiancare Maita e Mallamo. Sulla trequarti è rebus. Marras che sembrava il favorito si è trasferito in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza al Crotone e a tutti gli effetti non è più un giocatore del Bari. Determinante la volontà di giocare in Serie B da parte dell’attaccante che lascia la Puglia dopo un anno e mezzo. Potrebbe esserci invece Maiello, che arriverà in prestito dal Frosinone con obbligo di riscatto in caso di Serie B. Un’altra suggestione arrivata sulla scrivania del direttore nelle ultime ore: il ritorno a Bari di Cristian Galano. I biancorossi mettono come contropartita Citro o Di Gennaro, Auteri e Sebastiani al momento tentennano ma non è detto che in prossimità del gong si porti a termine anche questa operazione.