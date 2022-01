Legabasket: presentato Alessandro Gentile, domenica sarà in campo a Sassari

E dopo l’ala-pivot belga Maxime De Zeeuw (ex Hapoel Holon), che arriverà a Brindisi nei prossimi giorni, l’Happy Casa Brindisi mette sotto contratto sino alla fine della stagione anche la guardia-ala Alessandro Gentile, uno dei nomi più noti del panorama cestistico italiano. Dopo la rescissione consensuale con l’Openjobmetis Varese, l’atleta di Maddaloni ha subito trovato l’accordo con la NBB del presidente Nando Marino e già stamane è arrivato in città ed è stato presentato alla stampa. Antenna Sud 85 ha trasmesso in diretta la presentazione di Gentile, con la partecipazione del general manager Tullio Marino e del direttore sportivo Simone Giofrè. L’ex giocatore varesino si allenerà nel pomeriggio con i nuovi compagni e domenica sarà in campo a Sassari contro la Dinamo di coach Piero Bucchi e del fratello Stefano Gentile. Ecco le prime dichiarazioni di Gentile da giocatore biancoazzurro: «Ringrazio il presidente Marino e gli artefici della complessa trattativa che mi porta oggi ad essere qui a Brindisi con grande piacere. Sono molto contento e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e dei miei nuovi compagni all’interno di una squadra già molto forte con tanti giocatori protagonisti e decisivi. Arrivo in una società di alto livello dai traguardi importanti raggiunti negli ultimi anni; rappresentare una squadra del Sud è sicuramente per me un valore aggiuntivo». Gentile, nato e cresciuto in una famiglia di cestist, indosserà la canotta numero 5. Nel corso della carriera ha conquistato titoli nazionali in Italia e in Europa: con l’Olimpia Milano due scudetti (2013/14, 2015/16), una Coppa Italia e una Supercoppa (2016); con il Panathinaikos la Coppa di Grecia (2016/17); con l’Hapoel Jerusalem il campionato israeliano (2016/17). In Nazionale Italiana ha disputato la Coppa del Mondo nel 2019 e due edizioni Eurobasket nel 2015 e 2013.

Nella foto di Maurizio De Virgiliis la presentazione di Alessandro Gentile.