MONOPOLI – Monopoli e Virtus Francavilla di nuovo contro, in una sfida che si ripete ininterrottamente dalla stagione 2016/2017. Sarà la sesta al Veneziani dove impera il segno X. Un successo del Monopoli, 3-0 nella stagione 2019/2020, un successo degli imperiali, 1-3 nell’andata della passata stagione e tre X, nelle sfide giocate nel 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Nel mezzo una sfida playoff, vinta dagli imperiali in trasferta nella stagione 2017/2018 e due turni di Coppa Italia, in cui a passare il turno è stato il Monopoli, che nella competizione a eliminazione diretta ha sempre sfruttato il fattore campo. Un derby che vale il secondo posto, tra due squadre che gli addetti ai lavori definiscono due sorprese ma che poi, tanto sorprese non sono. Il Monopoli è in C in pianta stabile dal 2015, la Virtus dall’anno successivo e le due società hanno avuto modo di consolidarsi e cominciare a pensare a qualcosa di più che una semplice salvezza. Colombo punta a recuperare tutti gli effettivi, con Mercadante e Fornasier che dovranno stringere i denti per dare al tecnico qualche alternativa in retroguardia. Per il resto il 3-5-2 appare quasi scontato. Sul fronte mercato Arena ha diversi estimatori ma il giocatore dovrebbe muoversi solo a fine campionato, mentre arriverà qualcosa sia in difesa che a centrocampo. Trasferito in prestito alla Paganese, invece, il difensore Ivan De Santis. Lopez sarà a Milano e non si escludono colpi a sorpresa ma prima c’è da pensare a un derby che vale tantissimo in termini di classifica. Fischio d’inizio alle ore 17.30. Seguiremo la gara in diretta su Antenna Sud 13.