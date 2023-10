Bari: due autobus presi a sassate, l’Amtab denuncia

Due autobus dell’Amtab, l’azienda di trasporto pubblico di Bari, sono stati oggetto del lancio di pietre e uova nel quartiere San Paolo nella serata di giovedì 19 ottobre. Il primo episodio poco dopo le 19: sconosciuti hanno colpito un mezzo della linea 16 (che collega l’aeroporto di Palese con la stazione centrale) provocando la rottura del vetro laterale destro. A bordo c’erano passeggeri e turisti da poco arrivati in città: l’autista ha fermato il mezzo, formalizzato la denuncia ai carabinieri e ha poi proseguito la corsa, prima di rientrare in deposito per sostituire il bus danneggiato. Nessuno è rimasto ferito.

L’altro episodio si è verificato alle 22.40 in via Troccoli, non lontano dalla stazione dei carabinieri del quartiere San Paolo. Un gruppo di ragazzini incappucciati ha lanciato uova e sassi verso un autobus della linea 13 che a quell’ora viaggiava senza passeggeri. Il gesto ha provocato la rottura del vetro sinistro che alle spalle dell’abitacolo dell’autista. Anche in questo caso il conducente si è dovuto recare in deposito per sostituire l’autobus. L’azienda sta formalizzando in queste ore la denuncia per atti vandalici a carico di ignoti.

“Si tratta di inaccettabili episodi di inciviltà che non hanno niente a che fare con una città che cresce”, ha commentato la presidente di Amtab, Angela Donvito. “Agli autisti, a cui ho espresso la mia più grande solidarietà, va il mio più sentito ringraziamento per la calma e la professionalità mostrate in quei momenti. Entrambi, nonostante lo spavento, hanno portato regolarmente a termine il servizio”.

Dura la reazione dei sindacati: “Sono solo i primi episodi di questo periodo ma non saranno gli ultimi: ottobre è il mese di Halloween, festa che per molti incivili coincide con la caccia all’autista dell’autobus. Chiediamo più controlli delle forze dell’ordine, troppo spesso siamo lasciati soli”, il commento di Luigi Minafra, coordinatore barese della Filt-Cgil, sezione trasporto pubblico locale. I sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro urgente con l’azienda che si terrà lunedì.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp