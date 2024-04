Bari, la danza diventa accessibile a tutti

BARI – Spettacoli accessibili a tutti. Audioguide per ipovedenti e ciechi che così potranno partecipare alla edizione 2024 di DaB- Danza a Bari la rassegna dedicata alla danza contemporanea ospitata dal teatro Kismet, realizzata dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari, in collaborazione col Teatro pubblico pugliese. La manifestazione si svolge nella versione spring dal 18 aprile al 23 maggio prossimi e nella versione fall dal 5 al 22 novembre 2024. Il cartellone è stato messo a punto secondo i valori dell’apertura, dell’inclusione, della tutela e della difesa dei diritti di tutte e di tutti, con la collaborazione con il Big-Bari International Gender Festival e con le iniziative pensate per favorire il più possibile l’accessibilità agli spettacoli

