BARI – Attimi di panico ieri pomeriggio al quartiere San Paolo di Bari: il balcone di un quarto piano di una palazzina Arca ha ceduto, crollando sul balcone sottostante e trascinando con sé la ringhiera fino al secondo piano. È successo in via Umbria. Sul posto sono intervenute le forze della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i tecnici Arca. Per fortuna non ci sono feriti ma soltanto un grande spavento. Il cedimento ha reso necessario la messa in sicurezza dei residenti. In tarda serata l’immobile è stato dichiarato agibile e i residenti sono tornati nelle proprie case. In caso contrario, a loro sarebbero stati destinati 40 posti letto nei collegi universitari Adisu in quanto gli hotel in città sono pieni, a causa dell’alta stagione. Sin dalle prime ore di questa mattina, le imprese edili Arca, guidate dal presidente Piero De Nicolo, si sono messe al lavoro per mettere in sicurezza la zona portando via i detriti. E in queste ore sono state verificate anche le altre 3 palazzine adiacenti, costruite 40 anni fa e ristrutturate 7 anni fa.