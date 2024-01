Bari, costringeva tre donne a pagare per prostituirsi: arrestata

Una donna di 30 anni di nazionalità straniera è stata arrestata a Bari dagli agenti della polizia locale con l’accusa di estorsione continuata ai danni di tre prostitute. Secondo quanto accertato, la 30enne per più tempo e con modi violenti e minacciosi, avrebbe costretto le vittime, tutte straniere, a pagare ogni mese somme di denaro per poter continuare a prostituirsi in strada rivendicando il controllo della zona. L’arresto è avvenuto mentre la donna intascava i contanti da una delle tre. Ora è in carcere a Bari.

