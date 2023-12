Bari, confiscati 350 prodotti privi del marchio CE

Oltre 350 articoli, tra cui prodotti commerciali, giocattoli e accessori per telefoni, sono stati confiscati dalla Polizia Locale di Bari: privi della marcatura CE, venivano venduti in spazi pubblici senza autorizzazione. Dopo l’ordinanza di confisca, la merce sarà distrutta. La Polizia Locale sottolinea che la lotta contro le vendite illegali o i prodotti non conformi è fondamentale per garantire una competizione leale e proteggere la salute dei consumatori.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp