Bari, centauro muore in tangenziale

BARI – Un 46enne barese è morto questa mattina intorno alle 3 sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, all’altezza dello svincolo per Carrassi – Carbonara. L’uomo è deceduto sul posto. Al momento – secondo quando emerso dai rilievi della polizia locale – non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro. Alla base del tragico incidente si ipotizza possa esserci un malore del centauro oppure qualcosa che possa avergli tagliato la strada o invaso la corsia e che lo avrebbe indotto a una manovra azzardata. Indagini in corso da parte degli agenti coordinati dal comandante Michele Palumbo.

