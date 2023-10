Bari, caso Romanazzi: il fascicolo arriva in procura

BARI – E alla fine il caso è arrivato anche all’attenzione della procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bari, per il momento solo per quanto riguarda aspetti civilisti, ma non si esclude che in seguito possa avere risvolti penali. L’episodio di bullismo all’istituto Romanazzi di Bari ha un nuovo fronte, quello legale. I fatti venerdì scorso, 29 settembre, quando due ragazzi di 17 e 18 anni, si sarebbero resi protagonisti di un episodio di violenza nei confronti di un professore di diritto ed economia, Pasquale Pellicani. Al cambio dell’ora, l’uomo – entrando in classe – si è visto puntare al petto una pistola giocattolo – portata in aula dal 18enne e impugnata dal 17enne – per poi essere colpito con un pallino. Per fortuna l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze ma il caso è arrivato financo all’attenzione del ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara. Due giorni fa il collegio dei docenti ha deciso per la sospensione dei ragazzi – fino a 14 giorni – e per un progetto rieducativo di natura sociale che affianchi il provvedimento sanzionatorio. Ad annunciarlo la stessa preside Rosangela Colucci. Nel frattempo, però, il caso è arrivato anche sulle scrivanie di via Fiore al termine di accertamenti avviati dalla polizia che avrebbero trasmesso la prima informativa al vaglio della procura minorile.

