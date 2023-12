Bari, Casa delle Culture: incendio all’esterno della struttura

BARI – Un incendio è stato appiccato ieri sera intorno alle 19, negli spazi esterni di Casa delle Culture, il centro polifunzionale comunale per l’accoglienza e l’orientamento delle persone migranti e senza dimora attivo in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo. Ad accorgersi delle fiamme gli operatori e gli ospiti in accoglienza residenziale che, insieme, sono riusciti a spegnere l’incendio, appiccato ai cartoni impilati per la raccolta differenziata, evitando così il peggio. Domani i responsabili del centro e dell’associazione sporgeranno formale denuncia contro ignoti. “Abbiamo inoltrato richiesta alle Forze dell’ordine – spiega Francesca Bottalico – affinché venga rafforzata l’attività di controllo e monitoraggio della struttura, prevedendo inoltre di installare a breve un sistema di videosorveglianza a tutela della sicurezza degli ospiti e degli operatori. Purtroppo non si tratta del primo atto vandalico, se così vogliamo definirlo: in altre due occasioni le vetrate del centro sono state colpite da bottiglie scagliate da un’auto in corsa”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp