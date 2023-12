Bari: dopo il parco della Giustizia, lavori in corte d’appello

BARI – Ventidue milioni di euro per rendere la Giustizia barese sempre più confortevole. In attesa del parco della Giustizia – in fase di realizzazione tra le caserme Capozzi e Milano -, anche la sede della Corte d’Appello, nel cuore del quartiere Libertà di bari, nei prossimi due anni sarà sottoposto ad un adeguato restyling che inizierà a giugno prossimo. Parola del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. L’annuncio dalla nuovissima sala stampa della procura del capoluogo, posizionata nella seconda torre ex Telecom di via Dioguardi, al quartiere Poggiofranco. A marzo scorso, la consegna della struttura. Poi i lavori per creare aule, uffici e servizi. Dalla primavera il trasferimento degli uffici giudiziari. Ora l’edificio da 15 piani è entrato completamente in funzione ed è operativo da tutti i punti di vista. Di qui la decisione di fare un’inaugurazione pre natalizia, che si l’avvio – spiega il procuratore Rossi – di un nuovo inizio per la giustizia barese

