Regione, al via il tour del Bilancio nelle commissioni

Bari – Al via la maratona del Bilancio regionale nelle commissioni di via Gentile: manovra finanziaria da 1 miliardo e 200 milioni di euro, a sostegno di tutte le politiche regionali. Giovedì è previsto il voto definitivo dell’aula ma dalla maggioranza chiedono più tempo per studiare le carte.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp