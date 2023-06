Bari-Cagliari: Record assoluto di presenze per il San Nicola

Questa sera (domenica 11 giugno) al San Nicola oltre 58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A.

Per l’ ‘Astronave’ sarà il record assoluto di presenze! Superato il precedente di Bari-Inter del ’90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490).

Un ulteriore dato che va a sottolineare l’importanza di quello che è a tutti gli effetti un appuntamento con la storia: dal post fallimento, con la conseguente ripartenza dalla Serie D nella stagione ’18-’19, sotto la gestione del presidente Luigi De Laurentiis, i biancorossi sono arrivati a giocarsi una incredibile promozione in massima serie dopo aver chiuso, da matricola, la stagione regolare al 3° posto in solitaria.

Per una serata che, comunque vada, rimarrà nella storia del Bari e di Bari, oltre allo spettacolo garantito in campo e sugli spalti (attesa una imponente coreografia da parte della tifoseria organizzata), nel pre gara e nell’intervallo in programma momenti di intrattenimento, musica, esibizioni canore e light show offerti da Molino Casillo e MV Line, main sponsor biancorossi.

Dopo il benvenuto musicale dei nostri amici del Demodè Club, assisteremo alle esibizioni de ‘I Serpenti’, di Sabino Bartoli, di Johnson Righeira, della Banda dell’Esercito, di timpanisti e sbandieratori, saluteremo le ‘Legend’ in campo, il tutto accompagnato da giochi di luci e animazione.

E’ il giorno della Finale, è il giorno di Bari-Cagliari!

