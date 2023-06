Taranto: Giove: “Senza stadio non si può fare calcio”. Iscrizione a rischio?

La questione Iacovone è deflagrata. L’impianto del rione Salinella, che dovrebbe essere completamente ricostruito per i Giochi del Mediterraneo del 2026 (a tal proposito si attendono le decisioni del commissario Massimo Ferrarese), sarà a disposizione del Taranto fino al 31 dicembre del 2023, dopo di che bisognerà emigrare per concludere la stagione. Lo ha dichiarato Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, attraverso un comunicato stampa che non lascia spazio a tante interpretazioni.

Massimo Giove, presidente del Taranto, non avrebbe gradito i toni dell’amministrazione, anche in relazione ai futuri scenari dettati dall’esilio forzato. In tale contesto e in un momento di sconforto, avrebbe anche pensato di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C. Disputare più di due campionati consecutivi senza stadio, senza un impianto per allenarsi, è un grave problema, lo sarebbe per qualsiasi società. Nelle prossime ore, Giove potrebbe esternare il suo pensiero e le difficoltà a cui si va incontro, forse attraverso una conferenza stampa o un comunicato ufficiale. Sta di fatto che la situazione sembra essere diventata, tutta d’un tratto, delicata.

Ma come si è arrivati a questo? Il Taranto non avrebbe trovato una struttura idonea: Brindisi non è ancora omologato per la C, Bari, Lecce, Andria e Foggia sono state scartate per questioni di ordine pubblico, mentre la strada che porta alla Nuovarredo Arena di Francavilla appare tortuosa sul fronte logistico. Il club rossoblu avrebbe ottenuto l’ok solo da Vibo Valentia (oltre 300 chilometri), troppo lontano dal capoluogo jonico, così come le ipotesi Rende, Potenza e Picerno. Poi, per gli allenamenti, bisognerebbe trovare una struttura in città da condividere con altre squadre. Difficoltà che potrebbero protrarsi per oltre due anni, nel corso dei quali non ci sarebbero incassi né sponsor.

Intanto, le scadenze incombono: entro il 15 giugno si dovrà completare la domanda di iscrizione al prossimo torneo di terza serie.

