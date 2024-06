Bari, Brando De Sica alla sua prima prova da regista

BARI – Una favola nera, romantica, con venature da commedia. Ambientato a Napoli, è la storia di due anime sole che si incontrano e cercano i modi per sopravvivere in un mondo ostile: qui emerge il mito di Dracula che si dice sia morto proprio a Napoli. Si chiama “Mimì- Il principe delle tenebre”, il film di Brando De Sica, figlio di Christian e nipote di Vittorio, alla sua prima prova dietro la macchina da presa. La pellicola, che ha fatto già incetta di recensioni positive, è arrivata nei mesi scorsi al festival di Locarno ed è stato premiato al “Sitges”, uno dei maggiori festival di cinema fantastico. L’opera è stata presentata a Bari per il ciclo “Registi fuori dagli scheRmi”.

