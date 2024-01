Bari – Bitritto, tra blocchi tecnici e ricorsi

BARI – Partenza a singhiozzo per la linea ferroviaria Bitritto – Bari. Nel giorno inaugurale del nuovo collegamento atteso da 38 anni, il secondo treno partito da Bitritto verso Bari è rimasto bloccato nella stazione di Santa Rita per un guasto alla linea. Il collegamento – 10,1 chilometri di distanza e quasi 110 milioni – ha trasportato a quanto pare non più di 50 passeggeri (oltre un settimo della disponibilità complessiva) nel primo viaggio inaugurale delle 14,07.

La giornata si era aperta come da programma. Binario 11 della stazione centrale del capoluogo: utenti seduti e pronti. E sette minuti dopo le 14 si parte, direzione Bitritto. Al secondo andata e ritorno, però, qualcosa non ha funzionato. E così il convoglio partito alle 16,37 dal comune dell’hinterland si è fermato allo scalo di santa Rita dopo circa 10 minuti per un guasto all’infrastruttura a Bari Parco Nord. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono subito intervenuti e le operazioni sono finite alle 17,25. Ma non è stato l’unico problema segnalato. Gli utenti che aspettano questa infrastruttura da quasi quarant’anni, hanno chiesto a Trenitalia di intensificare il numero delle tratte soprattutto nelle ore serali, dato che l’ultimo viaggio è alle 18.47 e l’azienda si è detta pronta a intervenire.

Intanto continuano le polemiche anche sulle possibili anomalie denunciate nella procedura di affidamento diretto a Trenitalia. L’appalto non avrebbe seguito la via della gara pubblica e la delibera sarebbe stata contestata dalle associazioni degli operatori di trasporto perché non rispetterebbe le regole Ue. E quindi è partito un esposto. Intanto la Regione – che sottolinea come l’opera sia stata finanziata con i fondi del Pnrr – annuncia che l’infrastruttura prevede anche la realizzazione della nuova fermata Stadio San Nicola che sarà attivata entro il 2026. Quest’ultima costerebbe oltre 7 milioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp