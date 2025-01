Bari, Best Value Award: premi alle eccellenze pugliesi che creano valore

Riconoscere e valorizzare le eccellenze imprenditoriali della Puglia capaci di creare valore in modo sostenibile e promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio: è questo l’obiettivo del progetto “Imprenditore Smart”, che ha analizzato i dati di bilancio 2023 di quasi 20 mila aziende pugliesi.

Il progetto si distingue per un approccio innovativo: non si limita a considerare fatturato e profitti, ma utilizza una metodologia quantitativa basata su criteri di valutazione affidabili, spesso impiegati nelle transazioni societarie, per individuare le imprese che coniugano solidità economica e impatto sociale positivo.

La cerimonia di premiazione, giunta alla quarta edizione in Puglia, si terrà venerdì 24 gennaio presso la Camera di Commercio di Bari, a partire dalle ore 10. L’evento, organizzato in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia e Meridia Consulting, prevede l’assegnazione del prestigioso “Best Value Award” alle imprese che si sono distinte per crescita di valore e resilienza.

Le aziende sono state suddivise in quattro categorie basate sul range di valutazione:

• Ghepardo (5-10 milioni di euro)

• Pantera (10-50 milioni)

• Tigre (50-100 milioni)

• Leone (oltre 100 milioni)

Per ciascuna categoria saranno premiate 10 imprese. Tra le novità di quest’anno, l’introduzione di un riconoscimento dedicato alla “corporate governance”, che premia le aziende con i migliori meccanismi decisionali e di controllo, elementi fondamentali per garantire una gestione orientata alla crescita sostenibile.

L’evento sarà aperto dalla presentazione del rapporto di ricerca, che include un’analisi dei contesti economici locali, il metodo di valutazione adottato e le schede delle aziende premiate. La giornata si concluderà con la presentazione delle prossime iniziative e un buffet.

Un’occasione per celebrare la vitalità e l’ingegno delle imprese pugliesi, capaci di generare benessere collettivo e affrontare le sfide del mercato con innovazione e resilienza.

