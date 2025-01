Gravina, armi e munizioni: arrestato 66enne

GRAVINA – Due doppiette calibro 12, entrambe di provenienza furtiva e con le canne mozzate, di cui una anche con il calcio tagliato (cosiddetta lupara), oltre a 21 proiettili di vario calibro e 26 proiettili a salve. È quanto ha rinvenuto la Polizia a Gravina in Puglia, in una cantina nella disponibilità di un 66enne tratto in arresto con l’accusa di detenzione di armi da fuoco e ricettazione. L’uomo è ai domiciliari

