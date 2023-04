Bari: Benedetti, ‘Il Cittadella verrà a giocarsi la vita’

“Il Cittadella verrà a giocarsi la vita al San Nicola. Sarà una battaglia”. Così Leonardo Benedetti, centrocampista del Bari, ha presentato la gara al San Nicola con i veneti, in programma lunedì 1° maggio. “Sono felice del mio percorso in biancorosso, uno step importante della mia carriera. Credo nel lavoro e mi sto togliendo soddisfazioni”.

“I compagni mi aiutano a dimostrare il mio valore. Con Morachioli ci conosciamo da bambini, è un fratello per me. Mi trovo molto bene con lui e stiamo molto tempo insieme, anche fuori dal campo. Usciamo sempre insieme a Bari, così come accadeva a La Spezia. La nostra è una amicizia forte”.

“Tanti outsider nel Bari? Noi giovani ci siamo fatti trovare pronti. In Italia ci sono tanti ragazzi forti, anche in serie C. Bisogna solo saperli gestire e farli crescere”, ha concluso Benedetti.

