BARI – Il presunto autore di atti osceni nelle vicinanze delle scuole di via Celso Ulpiani, al quartiere San Pasquale di Bari, ora ha un nome e un volto. I carabinieri della Stazione di Barri Carrassi, questa mattina, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino originario del Bangladesh. Il giovane, di 20 anni, è regolare su territorio italiano. Il deferimento arriva dopo l’ennesima segnalazione giunta ai militari nei giorni scorsi. Oggi sarebbe stato scoperto proprio mentre compiva atti osceni in zone frequentate dai minori.