In data odierna alle ore 10.15 circa i Vigili del Fuoco della sede Centrale sono intervenuti a Ruoti in piazza San Vito per un incendio autovetture. All’arrivo sul posto il personale ha trovato quattro autovetture avvolte dalle fiamme che sono state prontamente spente.

Nessun ferito nell’evento. I Vigili del Fuoco ancora sul posto per la messa in sicurezza. Presenti i Carabinieri e la Polizia Locale.