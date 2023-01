BARI – Incidente stradale mortale nella serata di domenica sulla strada statale 96 che collega Modugno a Palo del Colle. Ha perso la vita un giovane di 25 anni, la vettura su cui viaggiava la vittima è finita fuori strada, il venticinquenne è sarebbe morto sul colpo. Violento l’impatto con in guard rail, sul posto si sono recati i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, sarà necessario chiarire l’esatta dinamica del sinistro, Quando sono giunti i sanitari del 118 per i soccorsi, non c’era più nulla da fare.

