Bari, dall’aeroporto parte il lungo ponte di Ferragosto

BARI – Chi parte per un viaggio romantico, chi sceglie una qualche capotale europea, chi prende il solo per ricongiungersi con i propri cari e chi torna a casa dopo un periodo di relax sotto gli ulivi che regalano ombra e refrigerio in questo caldo agosto. Con questo venerdì non inizia solo il weekend ma si dà il via al lungo porte di ferragosto che verrà la nostra regione tra le mete più ambite del turismo internazionale. Non solo arrivi ma anche partenze dall’aeroporto di Bari. Tra le mete preferite l’Inghilterra e la Spagna ma anche un turismo interno e la immancabile Parigi. Dalla Francia e dalla Spagna, invece, la maggior parte del turismo incoming, tutti attratti dalle acque cristalline del litorale pugliese, dal buon cibo e dalle immagini patinate sui social

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp