Bari, volontari pronti per ripulire le spiagge

BARI – Mozziconi, plastiche e fazzoletti. È quanto hanno trovato sulla spiaggia di San Girolamo i ragazzi dell’associazione “Volontari Anfi Bari OdV” che in questi giorni sono impegnati nella pulizia del litorale del capoluogo pugliese, da nord a sud, da torre quetta a Palese e santo Spirito. Nelle scorse ore l’attività di clean up si è concentrata proprio sulla striscia di sabbia antistante il waterfront. I volontari, armati di rastrelli e buste, stanno in questo modo portando avanti il progetto Pass – Percorso di accompagnamento sociale spiagge, promosso dall’assessorato al Welfare

