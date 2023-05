BARI – Vuol dire correre e raccogliere rifiuti. È il plogging, la nuova attività sportiva dall’anima ecologica che sta conquistando grandi e piccini e che è sbarcata sulla spiaggia di Pane e Pomodoro in un’iniziativa firmata Sorgenia e Assessorato all’Ambiente. L’appuntamento si è svolto in concomitanza con l’arrivo nel porto di Bari del catamarano One che effettuerà analisi e monitoraggi delle acque tra Ionio e Adriatico lungo un percorso di 1.400 miglia circumnavigando tutto il bacino adriatico. Il tutto si inscrive all’interno del progetto M.A.R.E., nato da un’idea della Fondazione Centro Velico Caprera e sviluppato in collaborazione con One Ocean Foundation per monitorare lo stato di salute del Mediterraneo.

