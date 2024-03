Bari 2024, ‘Primarie PD aperte a tutti il 7 aprile’

“Siamo felici, molto felici per l’unità della coalizione e per la città di Bari”, dichiara Domenico De Santis segretario regionale del PD Puglia dopo che Laforgia ha accettato la proposta dei democratici di allargare la partecipazione a tutti i cittadini con le primarie libere. ”Siamo felici che Michele Laforgia e la Convenzione abbiano finalmente convenuto sulla necessità che la scelta del candidato sindaco di Bari avvenga nella forma più aperta e libera possibile. Ovvero attraverso le primarie con Vito Leccese, aperte a tutti i cittadini, come sono state fatte fin dal 2005 in Puglia consentendo al centrosinistra di scegliere Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio Decaro per guidare la Regione e la città di Bari. Il 7 aprile sarà una grande festa della democrazia; e la migliore garanzia contro ogni rischio di inquinamento saranno proprio le migliaia di baresi che parteciperanno alla scelta del loro candidato sindaco”, conclude De Santis.

