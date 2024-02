Bari 2024, Leccese vede Laforgia: “Restiamo uniti”

Bari – La prima curva, verso il vertice del centrosinistra del weekend, è l’incontro tra Vito Leccese e Michele Laforgia. Il primo è in campo sotto le insegne del Pd, come candidato a sindaco, mentre il secondo ha il supporto de “La Giusta causa” e della Convenzione. Il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, plaude all’idea di coinvolgere la base e tiene sul tavolo l’ipotesi dei gazebo: “Una buona notizia in vista di una sintesi fra coloro che al momento sono i candidati in campo per il centro sinistra. Il partito democratico ha lavorato per individuare una candidatura unitaria che ha trovato sintesi in Vito Leccese, per garantire la continuità con le amministrazioni Emiliano e Decaro. Prendiamo atto che dopo diversi mesi finalmente si viene incontro all’idea di coinvolgere tutto il popolo del centrosinistra nella scelta del futuro candidato sindaco. Sicuramente gli appelli alle primarie di Vendola, di Emiliano e di tanti intellettuali e militanti di area sono stati molto importanti. Ora non dobbiamo perdere altro tempo né esercitarci su alchimie e tecnicismi. All’esito della discussione politica che si avrà al tavolo della coalizione, in assenza di una sintesi unitaria, non dovremo dimenticare che le primarie, con le loro regole, hanno consentito a questa Regione e a questa città di avere le migliori esperienze amministrative. Se ne potrà discutere al prossimo tavolo della coalizione con serenità e spirito di squadra”.

