Foto Meloni a testa in giù, D’Attis: ‘Scuse non bastano, gravissimo e irresponsabile’

Il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis, ha emesso una nota di condanna riguardo alla pubblicazione di un’immagine della premier Giorgia Meloni a testa in giù sul profilo Instagram del presidente del museo di Ostuni, Luca Dell’Atti. D’Attis ha definito il gesto “grave, gravissimo”, accusandolo di incitare all’odio in modo irresponsabile.

Nella dichiarazione, D’Attis ha espresso la richiesta e l’auspicio che Dell’Atti si dimetta dalla sua posizione di presidente del museo di Ostuni, sostenendo che le scuse non sono sufficienti a giustificare un atto così grave. Ha inoltre sottolineato che, in caso contrario, ci si aspetta dal sindaco di Ostuni la revoca dell’incarico, in nome del rispetto delle istituzioni e della civiltà che dovrebbe guidare il comportamento di chiunque rivesta un ruolo pubblico.

La richiesta di dimissioni da parte di Forza Italia pone ulteriormente sotto i riflettori la controversia legata alla pubblicazione dell’immagine della premier Meloni, alimentando il dibattito sull’uso responsabile dei social media e sulla necessità di rispettare le istituzioni e promuovere un dialogo civile e costruttivo all’interno della società.

