Bari 2024, il Pd blinda le primarie e avvisa gli alleati

Bari – Il Movimento 5 Stelle si riunisce e conferma il no alle primarie per la scelta del candidato a sindaco di Bari, il Pd blinda i gazebo e chiede rispetto agli alleati. Sempre più alta la probabilità di una consultazione popolare, in vista delle Comunali 2024.

