Bari 2024, il centrodestra mostra i muscoli e chiama i civici

Bari – Il centrodestra barese mostra i muscoli e si riunisce nella sede di Fratelli d’Italia del capoluogo: “La coalizione di centrodestra con i dirigenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UDC, Noi Moderati e Nuovo PSI si è riunita per fare il punto della situazione in vista delle prossime elezioni amministrative a Bari”, si legge nella nota. Tra i temi affrontati, “le priorità per la comunità barese, la redazione del programma e le modalità organizzative e comunicative”, spiegano. Apertura confermata nei confronti dei civici, pur a condizioni precise: “Il centrodestra si presenta unito e compattamente ritiene un valore aggiunto dialogare con forze e movimenti civici che desiderano condividere il percorso per le prossime elezioni riconoscendo il Governo Meloni quale affidabile e valido interlocutore per contribuire alla crescita della città”, fanno sapere nel documento.

