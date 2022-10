Durante un incontro con i giornalisti, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha fatto il punto sulle strategie energetiche messe in campo in questi ultimi mesi tese alla riduzione della produzione di Co2 e per raggiungere l’autosufficienza energetica “L’obiettivo della conferenza stampa – ha affermato Bardi – è quello di illustrare la visione che il governo regionale ha rispetto alle politiche energetiche e ricapitolare le iniziative concrete, puntuali, che abbiamo intrapreso. Molti commentatori delle vicende lucane sembrano dimenticare, che abbiamo messo nero su bianco, con il Piano strategico regionale, un disegno chiaro per il prossimo decennio. E che il caposaldo di questo disegno è la valorizzazione delle risorse territoriali, naturali, paesaggistiche, sociali e produttive che esprime la Regione”.