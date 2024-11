Azzaro: «Sport ed eventi, il futuro che Taranto merita»

Il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Taranto, Gianni Azzaro, ha espresso entusiasmo e soddisfazione per l’importante appuntamento che vedrà la Giunta Nazionale del CONI riunirsi nel capoluogo ionico il prossimo 22 gennaio. Un evento che, secondo Azzaro, non rappresenta solo un prestigioso riconoscimento istituzionale, ma anche un segnale della centralità acquisita da Taranto nelle politiche sportive nazionali.

Azzaro ha evidenziato come l’amministrazione guidata dal sindaco Melucci, fin dal momento in cui ha candidato Taranto per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo nel 2026, abbia investito tempo e risorse per trasformare la città in un punto di riferimento per lo sport a livello internazionale. Se in passato eventi sportivi di rilievo erano rari e occasionali, oggi Taranto è al centro di un processo di rinnovamento che mira a consolidarne la vocazione sportiva e a garantirle un futuro sostenibile, fondato su sport, eventi e buona economia.

Il programma di trasformazione include non solo l’assegnazione del titolo di “Città europea dello sport” per il 2025, ma anche l’avvio di cantieri per nuovi impianti, tra cui il rinnovato stadio “Iacovone” e il nuovo stadio del nuoto. In parallelo, sono state introdotte iniziative per accrescere l’indice di sportività cittadino, come l’assegnazione di palestre comunali alle società sportive, la creazione di nuovi playground e l’organizzazione di weekend sportivi.

Azzaro ha inoltre sottolineato che la riunione della Giunta del CONI a Taranto rappresenta per la città una “partita epocale” in linea con quanto avvenuto a Milano in occasione delle Olimpiadi Invernali, e che dimostra come Taranto stia guadagnando un ruolo di primo piano nello sport nazionale. Per Azzaro, questo evento è un’occasione per la città di confermare la propria volontà di riscatto e di riscrivere la sua storia, puntando a un futuro che rispecchi il suo potenziale e le ambizioni dei suoi cittadini.

Infine, ha rivolto un appello alla comunità locale affinché si prepari ad accogliere con entusiasmo il presidente Giovanni Malagò e i membri della Giunta, considerando questa come un’opportunità per rafforzare ulteriormente il legame tra Taranto e il mondo dello sport.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author