Aziende confiscate: reintegrarle, riutilizzarle. Convegno a Brindisi

Il 21 giugno 2023, a partire dalle ore 9:30 si svolgerà presso la Sala Convegni “Alfredo Malcarne” il convegno finale organizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati, per presentare i risultati emersi nel progetto “Open knowledge: conoscere le aziende confiscate”, coordinato da Unioncamere, e realizzato all’interno delle linee di finanziamento previste dal PON legalità del ministero dell’Interno.

Il progetto OK Open Knowledge ha perseguito l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei contenuti e le modalità di accesso al Portale “Open data Aziende confiscate” e incentivare l’utilizzo dei dati – a partire da quelli in esso contenuti – ai fini di analisi, monitoraggio e supporto alle politiche e alle azioni volte alla restituzione al mercato legale delle imprese confiscate alla criminalità organizzata.Il progetto ha visto una prima fase di carattere info/formativo, realizzata attraverso una serie di Roadshow e Webinar territoriali, tesi a far conoscere il Portale ad un’ampia categoria di stakeholder potenzialmente interessati, e ad illustrare le fasi operative del processo di sequestro e confisca delle aziende.

La seconda fase ha visto la realizzazione di un ciclo di laboratori, volti ad approfondire le tematiche ritenute significative: analisi del contesto esterno, tecniche di analisi delle aziende confiscate, accesso ai finanziamenti, costruzione di reti, partnership pubblico – privato, monitoraggio civico, modalità di restituzione delle aziende all’economia legale, proposte migliorative del funzionamento dei Tavoli provinciali istituiti presso le Prefetture.

