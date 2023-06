Sequestrata struttura balneare nel brindisino

La Polizia Marittima della Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia Locale di Carovigno hanno sequestrato una struttura balneare in località Torre Santa Sabina (Brindisi).

Il sequestro è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi, con decreto firmato da Antonio Negro, procuratore aggiunto della Repubblica, per effettuare accertamenti necessari a chiarire le incongruenze e le violazioni di legge riscontrate, come la realizzazione di opere in assenza di autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche, oltre all’uso difforme della concessione demaniale.

L’operazione in questione è l’ultima in ordine di tempo, risultato di numerosi controlli svolti di recente finalizzati alla tutela dell’ambiente costiero e del paesaggio.

