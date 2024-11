Avetrana, spaccio di cocaina in appartamento: arrestato 32enne pregiudicato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni, pluripregiudicato originario di Manduria, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di Manduria durante un servizio di controllo mirato nel comune di Avetrana, volto al contrasto dello spaccio di droga.

Gli agenti, insospettiti da un insolito via vai di giovani in un vicolo del centro abitato, hanno osservato diversi ragazzi entrare e uscire frettolosamente da un appartamento. Dai successivi accertamenti, è emerso che molti di loro erano già stati segnalati alle Autorità per uso di sostanze stupefacenti, rafforzando il sospetto che l’appartamento fosse utilizzato per attività di spaccio.

Mentre gli agenti identificavano i giovani, un altro individuo è stato visto uscire rapidamente dall’appartamento sotto osservazione. Accortosi della presenza delle forze dell’ordine, l’uomo è rientrato di corsa e ha chiuso la porta, rifiutandosi di aprire nonostante le ripetute richieste della Polizia. Attraverso la porta a vetri, gli agenti hanno notato il 32enne visibilmente alterato, che si muoveva in modo frenetico tra le stanze, come se stesse tentando di nascondere qualcosa.

Dopo l’arrivo del legale del sospettato, gli agenti sono riusciti ad accedere all’abitazione. Durante la perquisizione, nel cortile retrostante, hanno trovato diversi piccoli involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa otto grammi, e un altro involucro con tre grammi di marijuana. Sono stati sequestrati anche due bilancini elettronici di precisione e 60 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita.

Il 32enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale del capoluogo. Si precisa che, fino a una sentenza definitiva, l’indagato è da considerarsi innocente.

