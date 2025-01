Avellino, pronto il rinnovo di Patierno

Oggi il primo ‘accordo verbale’ ma a breve il tutto potrebbe essere messo ‘nero su bianco’. L’Avellino ha ufficialmente convocato Chicco Patierno per discutere il rinnovo. Ci sarebbe già un’intesa di massima tra il club e il calciatore. Ma i prossimi due giorni saranno fondamentali per blindare definitivamente il calciatore che è stato fortemente tentato dalla super offerta del Monopoli. Per Patierno l’Avellino avrebbe preparato adeguamento con prolungamento del contratto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author