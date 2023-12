Roma – Si apre un margine di dialogo tra Stellantis e il Governo che

ha sul piatto risorse cospicue per promuovere la transizione ecologica e incentivare l’acquisto di veicoli e stimolare anche la la produzione di auto di Stellantis ma a patto che il gruppo si impegni a produrre in Italia. Lo scorso anno sono state prodotte in Italia 450mila autovetture a fronte di un milione e 400mila immatricolazioni e l’80% degli incentivi sono finiti ad auto prodotte all’estero. Ma se da un lato, il ministro è ottimista dall’altro i sindacati sono scettici. Stellantis deve ancora chiarire se hanno intenzione di investire o chiudere. Dal 2014 ad oggi, si sono persi più di 11 mila e 500 posti di lavoro

