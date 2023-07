Auto si schianta contro muretto, una 13enne muore nel barese

Benedetta Natale, 13 anni, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 27 luglio, intorno alle 19.00, sulla strada che collega Cellamare a Noicattaro, nel barese.

La ragazzina viaggiava con la mamma a bordo di un’auto che dopo essere finita fuori strada si è schiantata violentemente contro un muretto. Per Benedetta l’impatto è stato fatale: è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Vani i soccorsi dai sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti che transitavano. La mamma è rimasta illesa, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.

Resta da chiarire la dinamica: stando a una prima ricostruzione, tutta da verificare, pare che la madre al volante abbia perso il controllo del mezzo dopo essere stata sorpassata. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Locale di Cellamare, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Metropolitana di Bari.

Sui social il cordoglio di Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, “Cellammare piange la morte di una piccola ragazza di appena 13 anni per un tragico incidente stradale. Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito i suoi genitori, i suoi parenti e amici. Ti sia lieve la terra, Benedetta, piccola anima di Dio. Che gli angeli ti accolgano in paradiso”.

