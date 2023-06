Auto si ribalta nel tarantino, muore un uomo

STATTE – Un uomo di 59 anni, originario di Massafra, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica, sulla strada provinciale 40 nel territorio di Statte, nel tarantino, nei pressi della Masseria”Accetta Grande”. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda, per cause da accertare la vettura è finita fuori strada, ribaltandosi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, quando sono giunti i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Massafra e gli agenti della Polizia Locale massafrese.



