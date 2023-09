TARANTO – È stato ricoverato in ospedale l’uomo di 71 anni che si trovava alla guida della sua auto finita fuori strada. L’incidente è avvenuto alla periferia sud di Taranto, sul prolungamento di Via Consiglio, nei pressi del costruendo ospedale San Cataldo. Il 71enne avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, fermandosi su un fianco nelle campagne circostanti. Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato in ospedale. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto per estrarre il malcapitato rimuovere il mezzo.

Foto Francesco Manfuso

