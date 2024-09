Auto rubata in fiamme a Racale: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella notte dell’8 settembre 2024, intorno alle 4.15, i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce sono intervenuti in località Donna Palma, nel comune di Racale, per domare un incendio che ha coinvolto un’auto abbandonata. Il veicolo, una Fiat Bravo, si trovava in aperta campagna alla periferia del comune e le fiamme lo hanno completamente distrutto. Le prime indagini dei Carabinieri di Casarano hanno rivelato che l’auto era di provenienza furtiva. Nonostante l’incendio sia stato spento senza ulteriori incidenti, la zona è stata bonificata per evitare danni all’ambiente circostante.

