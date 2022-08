FRANCAVILLA FONTANA- È stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Brindisi l’autista di una Mazda rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 7: sul posto sono giunte le ambulanze del 118, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.

È accaduto poco dopo le 18.40 del 12 agosto in agro della Città degli Imperiali quando, per cause in fase di accertamento, due auto, una Mazda di colore nero e una Audi di colore grigio hanno impattato l’una contro l’altra. Lo scontro è stato così violento che la Mazda si è ribaltata. Ad avere la peggio proprio il conducente di quest’ultima che estratto dalle lamiere, è stato trasferito presso l’ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia locale per dirigere il traffico e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.