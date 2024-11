Taranto, auto finisce in scarpata

Per cause tutte ancora da accertare, un’autovettura è finita in una scarpata. E’ accaduto nella mattinata di giovedì 14 novembre sulla Circummarpiccolo a Taranto, nelle vicinanze dell’oasi “Palude la vela”. L’uomo alla guida della macchina è stato soccorso dal personale sanitario del sistema 118 e trasportato con un’ambulanza nell’Ospedale SS Annunziata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si registrano altre auto coinvolte. Al momento è percorribile una sola carreggiata della strada interessata.

+++ Notizia in aggiornamento+++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author