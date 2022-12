Condividi su...

LATIANO – Auto in fiamme durante la marcia sulla Statale 7: il conducente ha subito fermato il mezzo, uscendo dall’abitacolo prima che il rogo avvolgesse la vettura. Attimi di paura all’altezza di Latiano, dove un’utilitaria ha preso fuoco mentre transitava sulla Statale. Come detto, il guidatore si è accorto del fumo che usciva dal motore e ha subito arrestato la marcia uscendo subito dal mezzo, poi in breve tempo avvolto dalle fiamme. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale e la Polstrada. Il traffico ha subito dei rallentamenti, ma, questo l’importante, nessuno si è fatto male.