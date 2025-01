Auto contro tir: incidente alle porte di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Un tir, due auto coinvolte e diversi feriti, per fortuna in maniera non grave. Questo il bilancio di un incidente stradale registrato a Francavilla Fontana, lungo la strada provinciale per Ceglie Messapica, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, nei pressi per lo svincolo per la Statale 7. Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso, anche i carabinieri della locale compagnia, cui sono affidati i rilievi, e gli agenti del comando di polizia locale della Città degli Imperiali, chiamati al non facile compito di gestire la viabilità.

