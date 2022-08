CERIGNOLA – Miguel Sainz Maza è l’ultimo colpo in ordine di tempo dell’Audace Cerignola.

Elio Di Toro regala a Pazienza un giocatore d’esperienza che conosce perfettamente la terza Serie nazionale e il sud. 230 presenze tra i tre gironi, 136 in quello meridionale con le maglie di Foggia (ben 91), Sicula Leonzio e Cavese, poi 2 anni a Gubbio con 8 reti in 65 partite e l’approdo in maglia gialloblù. In carriera ha fatto prevalentemente l’ala sinistra, ma nell’ultima stagione ha giocato anche come mezzala e all’occorrenza centrale di centrocampo. Un giocatore duttile che può interpretare più di un ruolo sia nel 433 che nel 4231. In dirittura d’arrivo anche la trattativa che porta all’ex Seregno e Teramo D’Andrea. L’attaccante romano, 6 reti in 33 gare a Foggia nel 2020/2021, ha fatto un’ottima seconda parte di stagione in Abruzzo ed è di proprietà della Salernitana. Da trovare l’accordo con la società granata che tuttavia non sarebbe contraria al trasferimento. All’appello manca ora una prima punta e un difensore centrale da affiancare a Ligi e poi partirà l’operazione Serie C, con l’Audace che si presenta ai nastri di partenza come una delle mine vaganti del campionato.