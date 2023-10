Attentato a Bruxelles: killer ucciso in conflitto a fuoco

Abdesalem Lassoued, sospetto autore dell’attentato di Bruxelles, avvenuto nella serata di lunedì 16 ottobre, morto in seguito alle ferite riportate nella mattinata di martedì 17 ottobre in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo scrivono i media nazionali. Altre due persone sono attualmente ricercate dalla polizia belga dopo l’attentato terroristico di ieri sera a Bruxelles, nel quale hanno perso la vita due persone di nazionalità svedese. Lo riportano i media belgi, citando fonti della polizia. Nella capitale belga resta in vigore il livello di allerta 4, il più elevato, sinonimo di minaccia terroristica “grave e imminente”.

Identificato a Bologna – Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassoued, è stato in passato in Italia a Bologna, per un periodo nel 2016. Nel capoluogo emiliano, secondo quanto risulta all’ANSA, fu rintracciato e identificato dalla polizia.

