Assassino Noemi,De Blasi (Lega):”Storture del sistema. Pene alternative solo per chi non é pericoloso.”*

A seguito della notizia sul ritrovamento dell’assassino di Noemi Durini in stato di ebrezza alla guida, il Consigliere Regionale della Lega, Gianni De Blasi, dichiara:

“Queste notizie lasciano attoniti e sono ai limiti dello sconcerto, oltre a rappresentare delle vere e proprie storture del sistema di esecuzione delle pene alternative.”

“Se é vero come è vero – prosegue – che la nostra Costituzione prevede il reinserimento sociale anche e soprattutto attraverso misure alternative alla detenzione carceraria, é altrettanto vero che le stesse devono essere applicate alla stregua di una valutazione prognostica sulla attuale e concreta pericolosità del soggetto a tutela del contesto sociale stesso in cui deve essere reinserito.”

“Nella fattispecie in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto reo di avere ucciso brutalmente una ragazza di 16 anni e di averne occultato il cadavere sotto un cumulo di pietre.

Lo stesso – condannato a 18 anni di carcere – a distanza di meno di 6 anni dal delitto, beneficia di un permesso premio che gli consente di lavorare e, non contento di ciò, ne viola le prescrizioni, guidando un mezzo a motore in stato di ebrezza e tentando di sfuggire all’alt delle forze dell’ordine.”

“Mi auguro – conclude il Consigliere della Lega – che questi tristi fatti possano realmente ispirare una seria riflessione sulla opportunità di riconoscere misure alternative della pena solo a chi realmente non é pericoloso e non si sia macchiato di delitti atroci ed efferati.”

“Il mio abbraccio e la mia vicinanza – chiosa – vanno in questo momento alla famiglia di Noemi, di cui posso comprendere lo stato d’animo ed alla quale rivolgo tutta la mia solidarietà.”

