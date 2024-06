Aspettando il G7, tutti gli approfondimenti su Antenna Sud

Nella serata di mercoledì 12 giugno, su Antenna Sud approfondimento speciale dedicato al riassunto di questi giorni frenetici in Puglia: collegamenti in diretta, interviste, retroscena e anticipazioni in vista dell’arrivo dei Capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri. L’appuntamento è per le 20:30 con la condizione di Salvatore Petrarolo.

Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni per tutte le news del G7

– MATTINA SUD G7: da giovedì 13 a sabato 15 giugno alle 9. 30.

– SPECIALE G7: da giovedì 13 a venerdì 14 giugno alle 20.30 e sabato 15 giugno alle 15.00.

– 📺 Canale 14 del DTT.

– 💻 Streaming su https://www.antennasud.com/streaming/

